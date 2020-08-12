شكرا لمتابعة خبر عن «وزير المالية»:‏ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة توفر بيئة استثمارية جاذبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد عبدالله الجدعان، ‏اليوم الأربعاء، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة.

وقال محمد الجدعان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستسهم- بإذن الله -في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030" .

وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، قد أعلن صدور التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة اليوم الأربعاء، والتي تهدف الى توفير بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.