«البرلمان العربي» يُدين الجريمة الجديدة لأرودوغان في العراق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الاعتداء السافر الذي قامت به حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان، عبر قصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة؛ الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة بعض قوات حرس الحدود العراقي.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان رسمي له اليوم، على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية ضد الأراضي العراقية؛ تُعد تعديًا خطيرًا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.

وأكد السُّلمي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه، معربًا عن استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

وطالب رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على العراق؛ حفاظًا على الأمن والسلم في المنطقة.

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