قوات حرس الحدود تُصادر طنين من الحشيش والقات وتضبط 17 سعوديًّا

أحبطت قوات حرس الحدود تهريب 1513 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و660 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر إلى المملكة، كما ألقت قوات حرس الحدود القبض على 87 شخصًا متورطًا في محاولات التهريب؛ وذلك في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات.

وصرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني؛ بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر شوال من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1513 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود إنه تم إحباط تهريب 660 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيه، وعددهم 87 شخصًا: 51 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و19 متهمًا من الجنسية اليمنية، و17متهمًا سعودي الجنسية؛ وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، موضحًا أن المهربين مستمرون في أعمالهم الإجرامية، في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

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غير أنه أكد أن يقظة رجال حرس الحدود وبسالتهم كانت لهم بالمرصاد، مشددًا على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي، بكل حزم وعزم واقتدار، لمحاولات التهريب عبر الحدود كافةً، وسيقفون –بعون الله وتوفيقه– سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

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