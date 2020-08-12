«الحصيني» يحدد قوة أمطار الأربعاء والخميس على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى احتمالية هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والساحل الغربي إلى شمال جازان وبين الشمالية والجوف.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الأربعاء 22/12/1441هـ وليلة الخميس، أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والربع الخالي وشرق نجران وعلى أجزاء من عمان واليمن وجنوب الإمارات».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع اليوم رياح متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والساحل الغربي إلى شمال جازان وبين الشمالية والجوف».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض وحائل والقصيم، وتمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15–42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14–40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

الحصيني يحذر من «أقوى موجة حر» ويحدد المناطق المتأثرة بها

الحصيني يُحدد خريطة المناطق المتأثرة بموجة الحر الثالثة في المملكة

الحصيني يتوقع أول موجة حارة.. والمناطق المتأثرة بها