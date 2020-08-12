السعودية اليوم / اللواء اليحيى يتفقد إدارة جوازات منطقة الرياض



الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، جوازات منطقة الرياض.

وكان في استقباله مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس.

واطّلع اللواء اليحيى خلال زيارته على سير العمل في صالات الاستقبال بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وآلية إنجاز الخدمات للمراجعين المستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية، كما تفقد اللواء اليحيى صالة خدمة الرسائل والطلبات التي استحدثت منذ بداية جائحة

وحث اللواء اليحيى منسوبي جوازات منطقة الرياض على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر وسرعة إنجاز المعاملات وأداء أعمالهم بكل جد وإخلاص.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد عززت التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين من خلال توفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدين من خدمات الجوازات الإلكترونية عن بُعد، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعوق إنهاء إجراءاتهم ومعالجة الملاحظات التي قد تواجههم ووضع الحلول لها.

// انتهى //

13:53ت م

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الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واستفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، جوازات منطقة الرياض.وكان في استقباله مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس.واطّلع اللواء اليحيى خلال زيارته على سير العمل في صالات الاستقبال بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وآلية إنجاز الخدمات للمراجعين المستفيدين من خدمة المواعيد الإلكترونية، كما تفقد اللواء اليحيى صالة خدمة الرسائل والطلبات التي استحدثت منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لمعالجة الخدمات التي يتعذر على المستفيدين تنفيذها إلكترونياً من خلال منصات الخدمات الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال – مقيم ).وحث اللواء اليحيى منسوبي جوازات منطقة الرياض على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر وسرعة إنجاز المعاملات وأداء أعمالهم بكل جد وإخلاص.وكانت المديرية العامة للجوازات قد عززت التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين من خلال توفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدين من خدمات الجوازات الإلكترونية عن بُعد، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعوق إنهاء إجراءاتهم ومعالجة الملاحظات التي قد تواجههم ووضع الحلول لها.// انتهى //13:53ت م0085

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