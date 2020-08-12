أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.. هبوط عنيف

هوت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، بالتوازي مع تراجع كبير للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية إثر انتعاش تاريخي.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية بأكثر من 13 ريالا ليسجل 228.95 ريال (61 دولارا) مقارنة بـ242.58 ريال (64.69 دولار) أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في الأسواق السعودية، فهبط إلى 200.3 ريال (53.4 دولار) مقارنة بـ 212.26 ريال (56.60 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية 171.7 ريال (45.7 دولار) مقارنة بـ 181.93 ريال (48.52 دولار) أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

كما تراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى 7.12 ألف ريال (1899 دولار) مقارنة بـ 7.54 ألف ريال (2013 دولار) أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب 1602.2 ريال (427.3 دولار).

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هبوط سعر الذهب عالميا

وعالميا، نزل الذهب بأكثر من 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) الأربعاء، إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة.

وتراجع الذهب 1.6% إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى 6% أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1892 دولارا.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب" فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار.

وأضاف "يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة".