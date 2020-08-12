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قالت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء بالقرب من "كيلو 18 من طريق الدائري السابع".
ووفق رويترز: أضافت الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.
وقالت "المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماماً وتحت السيطرة.. كما تؤكد الشركة أن عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع".شركة نفط الكويت
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 10:27 AM
قالت: المنطقة آمنة والعمليات المعتادة مستمرة دون أي انقطاعشركة نفط الكويت: احتواء تسرب الكيلو 18.. ولا أضرار
قالت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء بالقرب من "كيلو 18 من طريق الدائري السابع".
ووفق رويترز: أضافت الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.
وقالت "المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماماً وتحت السيطرة.. كما تؤكد الشركة أن عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع".
، شركة نفط الكويت: احتواء تسرب الكيلو 18.. ولا أضرار ،
المصدر : الخليج 365
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