شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» يتوقع أمطار ورياح على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول رياح من خفيفة لشبه غزيرة ورياح من متوسطة لشبه قوية على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ‏متوقع اليوم الأربعاء 1441/12/22هـ، وليلة الخميس - ان شاء الله - أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والربع الخالي وشرق نجران وعلى أجزاء من عمان واليمن وجنوب الإمارات ".

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وفي سياق متصل، أوضح" الحصيني" أنه يتوقع:" رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والساحل الغربي إلى شمال جازان وبين الشمالية والجوف ".