بالصور.. صيانة أكثر من 190 شارع متضرر من أمطار وسيول الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تنفذ أمانة الطائف أعمال التأهيل والصيانة لأكثر من 190 شارعاً تضررت من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً . تنفذ أمانة الطائف أعمال التأهيل والصيانة لأكثر من 190 شارعاً تضررت من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً . ، وقامت فرق الصيانة بترقيع أكثر من 1200 حفرة وتصدع نجمت عن الأمطار بينما ازالت آليات وفرق النظافة أكثر من 960 طن من الاتربة والصخور التي جرفتها السيول للطرق والشوارع . وكشف صور بعض أعمال الأمانة فس شوارع المحافظة وسيتم معالجة كافة الشوارع المتضررة . Advertisements

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