الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات سبكيم تعلن وظائف محاسبين

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تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن توفر وظائف إدارية في المنطقة الشرقية (الجبيل) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

– محاسب – الحسابات المدينة (Accountant, Accounts Receivable)

المتطلبات: درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (المحاسبة أو إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المحاسبة.

الوصف الوظيفي: التنسيق مع المبيعات فيما تعلق بالعائدات المستلمة وضمان أن قائمة الحسابات المدينة متوافقة مع أرصدة دفتر الأستاذ العام.

– محاسب – الحسابات الدائنة (Accountant, Accounts Payable)

المتطلبات: درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (المحاسبة أو إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المحاسبة.

الوصف الوظيفي: استلام الفواتير ومطابقتها مع أوامر الشراء وضمان أن قائمة الحسابات الدائنة متوافقة مع أرصدة دفتر الأستاذ العام.

مزايا العمل في سبكيم:

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– رواتب منافسة

– بدل سكن 30,000 سنوياً لغير المتزوج و 40,000 سنوياً للمتزوج.

– بدل نقل 10% (بحد أدنى 400 ريال وبحد أقصى 2000 ريال)

– توفير وحدات سكنية حسب سياسة الشركة.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– برنامج الحوافز عبر تملك أسهم الشركة

نبذة عن الشركة:

شركة سبكيم (الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات) تأسست في عام 1999م برأسمال يبلغ (3.6) مليار ريال وتستمر في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها الأساسية والوسيطة لإنتاج مواد تستخدم في صناعات العديد من المنتجات الكفيلة بتحقيق رفاهية الإنسان، تقع مصانع الشركة على مساحة مليون متر مربع في منطقة الصناعات الأساسية بمدينة الجبيل الصناعية، بشرق المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/12/21هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2CHKsOH

