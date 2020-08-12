فيديو يُعيد التذكير بمدة عزل وحجر مصابي كورونا ومخالطيهم

جدَّدت وزارة الصحة التذكير بالفرق بين العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا والحجر المنزلي للمخالطين ، عبر مثال توضيحي في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كوفيد–19».

حيث كشف مقطع فيديوجراف توعوي لوزارة الصحة، مصحوب بتعليق: «العزل المنزلي يكون للمصاب ومدته 10 أيام. أما الحجر المنزلي فهو للمخالط للحالة المؤكدة، ومدته 14 يومًا».

وتناول الفيديو شرحًا لمثال توضيحي، بيَّن أنه إذا تأكدت إصابة الأب بالفيروس في اليوم الأول من الشهر، فلا بد من إخضاعه للعزل المنزلي لمدة 10 أيام بوصفه حالة مؤكدة، فيما يخضع بقية أفراد الأسرة لمدة عزل أساسية مدتها 14 يومًا ابتداءً من تاريخ تأكيد إصابة الأب التي أُعلنت في اليوم الأول من الشهر.

وأوضح الفيديو أن أي شخص من بقية أفراد الأسرة الآخرين تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس لاحقًا، يجب عليه احتساب 10 أيام كمدة عزل منزلي ابتداءً من ظهور العارض الصحي عليه. أما مَن لم تظهر عليهم أعراض خلال مدة العزل الأساسية، فيجب عليهم الاكتفاء بمدة الحجر الأساسية، وهي 14 يومًا من تاريخ تأكيد إصابة الأب.

وكشفت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 291468 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل 1640 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 255118 حالة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3233 حالة.

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