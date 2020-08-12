«الزعاق» يتوقع موعد دخول موسم سهيل وتحسن درجات الحرارة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه تتبقَّى 9 أيام على دخول موسم سهيل، متوقعًا أن تشهد أجواء هذا الأسبوع تحسنًا، وخاصةً في الليل.

وذكر «الزعاق»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أنه تتبقى 9 أيام على موسم «سهيل» الذي يدخل مع غرة السنة الهجرية الجديدة «الأول من المحرم».

وأكمل: «خلال هذا الأسبوع تتحسَّن الأجواء، خاصةً في الليل.. ومن باب العموم، بقي على انتهاء موسم القيظ 24 يومًا (عند العامة)، وبعد ذلك يدخل علينا الخريف اللطيف».

ومضى قائلًا: «يتبقى 49 يومًا على تساوي ساعات الليل وساعات النهار؛ حيث إن هذه الأيام تشهد طول ساعات النهار وقصر ساعات الليل».