، من اليوم.. الإمارات تطلق المرحلة الثانية لـ"عودة المقيمين" دون تقديم طلب ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال اعتماد الموافقة المسبقة وبالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية

اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتباراً من اليوم الأربعاء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الإماراتية، بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية، وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإنه دعماً لعملية تسهيل إجراءات العودة للمقيمين، بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية بتطوير الإجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة، ولضمان سهولة استكمال بقية الإجراءات بكل سهولة ويسر، نصحت الهيئة المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة / رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية/ عبر الدخول على الرابط uaeentry.ica.gov.ae، علماً أن إجراء تحديث البيانات اختياري للراغبين في التأكد من صحة البيانات ووثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الذي تم منحه بشكل مسبق.

يذكر أن إجراءات رحلة العودة تتمثل في البدء بتحديث البيانات الخاصة (اختياري)، ومن ثم إلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس "كوفيد-19" بوساطة المختبرات المعتمدة في الدول، مع التنويه باشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد على 96 ساعة قبل الإقلاع، ومن بعد ذلك القيام بحجز تذكرة سفر مع ضرورة إبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي.

وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لكل المقيمين عند وصولهم للدولة وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفيروس "كوفيد - 19"، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة، إضافة إلى تحميل تطبيق الحصن لضمان صحتهم وسلامتهم.الإمارات عودة المقيمين