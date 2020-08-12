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10 أيام على موسم سهيل والقيظ 25 يومًا

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2020-08-12

10 أيام على موسم سهيل والقيظ 25 يومًا

طول الليل سيتساوى مع النهار بعد نحو 50 يوماً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أنه تبقى 10 أيام على موسم سهيل، متوقعًا أن تتحسن الأجواء خلال هذا الأسبوع خاصة في الليل، فيما سيتساوى طول الليل مع النهار بعد نحو 50 يوماً.

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، إنه تبقى 10 أيام على موسم سهيل الذي سيدخل مع غرة شهر محرم المقبل، كما تبقى على موسم القيظ 25 يوماً وبعد ذلك يدخل علينا الخريف اللطيف.

وأشار إلى أن الشمس قطعت هذه الأيام منتصف المسافة بين مدار السرطان وخط الاستواء والتي تستغرق 90 يوماً، مبيناً أنه بعد نحو 50 يوماً سيتساوى طول النهار والليل بعد تعامد الشمس على خط الاستواء.

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ويمكن الاطلاع على تغريدة الزعاق عبر الرابط

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طقس اليوم: 

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

وبحسب الأرصاد، من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، حائل والقصيم تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



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