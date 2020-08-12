2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 226.89 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار المعدن الأصفر 207.98 ريال لعيار 22.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 198.53 ريال، وسجلت أسعار عيار 18 مبلغ 170.17 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغ 132.35 ريال.

الجنيه الذهب اليوم

أما سعر المعدن النفيس عيار 12 فسجل 113.45 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 7,056 ريالًا وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,588 ريالًا.

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الذهب عالميًا:

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بشدة أمس الثلاثاء مع تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة فيما عززت توقعات بشأن اتفاق تحفيز أميركي شهية المخاطرة ودفعت المستثمرين لبيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد صعوده لمستوى قياسي.

وخلال التعاملات، نزل الذهب في المعاملات الفورية 4.2%، إلى 1941.71 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن المستوى القياسي الذي سجله في الأسبوع الماضي عند 2072.50 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.5 %، إلى 1969.20 دولار للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

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