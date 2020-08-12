محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفًا و714 حالة أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و714 حالة. كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء. كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-12 أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و714 حالة. Advertisements كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء. 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:52 AM إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفًا و714 حالة إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفًا و714 حالة أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و714 حالة. كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء. ، كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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