شكرا لمتابعة خبر عن ناشط بيئي للمصطافين: الأناقة والذوق ليست في الهندام فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الناشط البيئي سعيد الناجي، رسالة إلى بعض المصطافين، ممن يتركون مخلفاتهم في المنتزهات ويشوهون الأماكن العامة.
ونشر الناجي مقطع فيديو لأحد الحدائق وقد امتلأت بالنفايات، متسائلا: " هل ستترك نفاياتك بهذا الشكل لو كنت في أحد منتزهات أوروبا ؟ بالتأكيد لا.. " .
وتابع: " عندما تذهب إلى عسير أو الباحة أو غيرها، تذكّر أنك لست سائح عابر، بل زرت جزء من وطنك " .
وأضاف: " الأناقة والذوق ليست في هندامك فقط، بل في إنسانيتك وتصرفاتك وضميرك الحي " .
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