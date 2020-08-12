شكرا لمتابعة خبر عن تعليق " مدني عسير " على ظهور ثعبان ضخم بمنطقة جبلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):على خلفية انتشار مقطع فيديو رصد ثعبانًا ضخمًا غريب الشكل في منطقة جبلية، أكد الدفاع المدني بمنطقة عسير أنه لم يرد، أي بلاغ عن الثعبان.
ومن غير المعروف الموقع الحقيقي أو تاريخ تصوير المقطع، ما إذا كان بمنطقة عسير أم لا.
وكان أحد الأشخاص الذي ظهر في المقطع، رمي حجارة باتجاه الثعبان ولم يتحرك من موقعه.
وعند قول الشخص: " أسألك بالله العظيم إن كنت جني، تفلح "، تحرك الثعبان من موقعه.
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