شكرا لمتابعة خبر عن أخر المستجدات بشأن شبان العارضة الأربعة المفقودين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر عن عثور فرق الدفاع المدني على جثث شبان العارضة الأربعة، المفقودين منذ الخميس الماضي بعد خروجهم للتنزه.
وجاء ذلك بعد العثور على المركبة التي كانوا يستقلها الشباب، صباح أمس الثلاثاء.
وكان الشبان الأربعة قد خرجوا في نزهة جبلية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.
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