ابن عم الضحية عبدالكريم المطيري يبوح بتفاصيل مقتله على يد مريض نفسي

كشف ابن عم الضحية، عبدالكريم المطيري (الممرض بمجمع إدارة الصحة النفسية بالرياض)، الذي قتل على يد أحد المرضى النفسيين، ملابسات الحادث، الذي وقع أمس الإثنين.

وقال ابن عم الممرض عبدالكريم المطيري: «عبدالكريم قام بالاتصال بوالد المستفيد من العلاج النفسي، لكي يوصله إلى منزله، وأبلغه بعد وجوده، أن ابنه المريض في المنزل بمفرده، بإمكانه تقديم الجرعة العلاجية له، وما إن دخل المنزل حتى داهمه المريض بطعنات أودت بحياته»، وفق (العربية).

وأضاف ابن عم الممرض عبد الكريم المطيري: «لا نصدق ما حدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فعبدالكريم يبلغ من العمر 28 عامًا، ولديه ثلاث بنات صغيرات، ومشهود له بحب الخير والطيبة والكرم والأخلاق الفاضلة».

وطالب بضرورة أن يكون هناك كادر طبي مع الممرض، الذي يتابع مثل هذه الحالات خلال زيارته للمرضى خلال الطب المنزلي؛ لحمايتهم من الإيذاء، فالمريض أدلى في تصريحاته للشرطة أنه مبيت النية لقتله من شهر، ومن أقواله يتضح أنه يدرك ما يقول.

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وكانت مصادر قد أكدت لـ«عاجل»، أن الممرض توجّه إلى منزل المريض النفسي حاملًا علاج آخر الشهر «خدمة تقدمها الصحة النفسية للمرضى النفسيين»، ومن خلال هذه الخدمة يتم توصيل العلاج إلى منازل المرضى، غير أن المريض النفسي بادر بتوجيه طعنات قاتلة أدت إلى وفاة الممرض.

وكانت هناك مطالبات منذ فترة بمرافقة فرق أمنية للممرضين عند زيارة المرضى النفسيين بالمنازل، دون جدوى، فضلًا عن عدم صرف ٣٠% للممرضين.

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