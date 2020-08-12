السعودية اليوم / البرازيل تسجل 52160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



ريو دي جانيرو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل اليوم تسجيل 52160 إصابة جديدة بفيروس

ووفقا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد حتى الآن ثلاثة ملايين و109630 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 103026 حالة وفاة​​​.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

03:43ت م

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ريو دي جانيرو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في البرازيل اليوم تسجيل 52160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و 1274 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد حتى الآن ثلاثة ملايين و109630 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 103026 حالة وفاة​​​.وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //03:43ت م0236

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