، أمانة مكة: السماح لمقاهي الشيشة بمعاودة العمل في حالة تطبيقها البروتوكولات الاحترازية ،

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أكد رعد الشريف، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أمانة العاصمة المقدسة جهة تنفِّذ ما يرد إليها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، قال "الشريف": وبناء على ذلك سيتم السماح للمقاهي المرخصة بمعاودة العمل في حالة تطبيقها الاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.
وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن السماح بفتح المقاهي الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل في محافظة الجموم بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية للنطاق الأخضر وتعديلاته.
وتضمنت بروتوكولات تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي والمطاعم من قِبل لجنة برئاسة وزارة الصحة، وممثلين من الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
ومن أهم البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل: اتباع الإرشادات الخاصة الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي، وتطبيق التباعد بين الطاولات بما يضمن وجود مسافة متر ونصف المتر بين العملاء بالطاولات المختلفة، ومنع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون 18 عامًا.
وتضمنت البروتوكولات أيضًا: عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطَى لشخص آخر في اليوم نفسه، مع التقيد الصارم بتنظيف الشيشة من الداخل جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون، والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن على جميع أدوات الشيشة، إضافة إلى تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع ملصقات أرضية عند دورات المياه.
أمانة مكة: السماح لمقاهي الشيشة بمعاودة العمل في حالة تطبيقها البروتوكولات الاحترازيةهادي العصيمي الخليج 365 2020-08-12
أكد رعد الشريف، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أمانة العاصمة المقدسة جهة تنفِّذ ما يرد إليها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، قال "الشريف": وبناء على ذلك سيتم السماح للمقاهي المرخصة بمعاودة العمل في حالة تطبيقها الاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.
وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن السماح بفتح المقاهي الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل في محافظة الجموم بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية للنطاق الأخضر وتعديلاته.
وتضمنت بروتوكولات تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي والمطاعم من قِبل لجنة برئاسة وزارة الصحة، وممثلين من الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
ومن أهم البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل: اتباع الإرشادات الخاصة الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي، وتطبيق التباعد بين الطاولات بما يضمن وجود مسافة متر ونصف المتر بين العملاء بالطاولات المختلفة، ومنع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون 18 عامًا.
وتضمنت البروتوكولات أيضًا: عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطَى لشخص آخر في اليوم نفسه، مع التقيد الصارم بتنظيف الشيشة من الداخل جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون، والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن على جميع أدوات الشيشة، إضافة إلى تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع ملصقات أرضية عند دورات المياه.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
12:37 AM
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
02:00 AM
تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. وتضمنت تحقيق التباعد وتقديم خراطيم بلاستيكية للعملاء
أكد رعد الشريف، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أمانة العاصمة المقدسة جهة تنفِّذ ما يرد إليها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، قال "الشريف": وبناء على ذلك سيتم السماح للمقاهي المرخصة بمعاودة العمل في حالة تطبيقها الاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل.
وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن السماح بفتح المقاهي الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل في محافظة الجموم بعد تطبيقها البروتوكولات الصحية للنطاق الأخضر وتعديلاته.
وتضمنت بروتوكولات تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي والمطاعم من قِبل لجنة برئاسة وزارة الصحة، وممثلين من الجهات ذات العلاقة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
ومن أهم البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل: اتباع الإرشادات الخاصة الواردة في بروتوكولات المطاعم والمقاهي، وتطبيق التباعد بين الطاولات بما يضمن وجود مسافة متر ونصف المتر بين العملاء بالطاولات المختلفة، ومنع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون 18 عامًا.
وتضمنت البروتوكولات أيضًا: عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، ولا تُعطَى لشخص آخر في اليوم نفسه، مع التقيد الصارم بتنظيف الشيشة من الداخل جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون، والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن على جميع أدوات الشيشة، إضافة إلى تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع وضع ملصقات أرضية عند دورات المياه.
، أمانة مكة: السماح لمقاهي الشيشة بمعاودة العمل في حالة تطبيقها البروتوكولات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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