حساب المواطن: لا نشترط عمرًا معينًا لإضافة التابع

أكدت حساب خدمة مستفيدين حساب المواطن، عبر موقع «تويتر» أنه لا يشترط عمرًا معينًا لإضافة تابع، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «هل محدد عمر معين لتابعي صاحب الطلب ليتم لهم صرف حساب المواطن؟».

وجاء رد حساب خدمة المستفيدين كالآتي: «لا يشترط عمر محدد لإضافة التابع، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم، ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

وقال سلطان القحطاني، المتحدث باسم برنامج «حساب المواطن»، أمس الإثنين، إن إجمالي الدفعات الـ33 بلغ 78.6 مليار ريال، منذ انطلاق البرنامج، وأضاف سلطان القحطاني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن إجمالي مبالغ الأثر الرجعي بلغ 537 مليون ريال.

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إلى ذلك، أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، تفاصيل الدفعة الـ33 لشهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم إيداع مبلغ «1.8» مليار ريال لـ10.7 ملايين مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.

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