- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حجز يخوت ودراجات مائية مملوكة لمشاهير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حجز يخوت ودراجات مائية مملوكة لمشاهير الكويت
طالبت النيابة بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأي تعاملات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون في قضية غسل الأموال.
وطالبت النيابة وزارة المواصلات في كتاب رسمي، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأي تعاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوب عنهم، سواء بالبيع أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.
كما قدمت النيابة سجلًا يبين عدد اليخوت والمراكب والدراجات المائية، التي يملكها المتهمون ليسهل على المواصلات تنفيذ القرار فورًا.
وفتحت النيابة العامة- في وقت سابق- ملفات المشاهير، وأصدرت قرارًا بتجميد أرصدة 10 منهم، حتى الآن، ومنعهم من السفر.
كما كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة في الكويت تسلمت رسميًّا بلاغات جديدة بشأن غسل أموال وتضخم حسابات بعض المتهمين، وكان أبرزها ضد الفنانة فوز الشطي والإعلامية نهى نبيل.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر حجز يخوت ودراجات مائية مملوكة لمشاهير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.