رقم تليفون حساب المواطن الموحد للشكاوى والاستفسارات ومواعيد العمل الرسمية

ننشر رقم تليفون حساب المواطن الموحد للشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق ببرنامج الدعم الحكومي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يوفر البرنامج عدداً من وسائل التواصل مع خدمة العملاء، وذلك للتيسير على المستفيدين الراغبين في تقديم شكوى أو اعتراض أو استفساراً حول برنامج حساب المواطن السعودي.

وقد أعلن حساب المواطن للدعم الحكومي عن توفير أربعة قنوات لاستقبال الاتصالات والاستفسارات من المستفيدين والمستفيدات، فمنها ما هو مُحدد ٌ بأوقات عملٍ رسميةٍ، ومنها ماهو متاحٌ لاستقبال طلبات التواصل على مدار اليوم، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على كافة وسائل اتصال حساب المواطن الرسمية لاختيار الوسيلة المناسبة، ومواعيد استقبال الاتصالات لكل قناة من القنوات الرسمية للبرنامج.

رقم تليفون حساب المواطن

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تذليل كافة الصعوبات وحل جميع المشكلات التي قد تواجه بعض المستفيدين والراغبين في الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن منذ انطلاق البرنامج وحتى الآن، لذلك قامت الوزارة بتوفير قنوات رسمية لإتاحة التواصل مع خدمة العملاء لحساب المواطن للتيسير على المواطنين عند الرغبة في التعرف على استفسارٍ ما أو تقديم شكوى.

حيث يُمكن التواصل مع البرنامج من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية التي تم إطلاقها في عام 2017م، كما يتيح إمكانية التواصل من خلال حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى جانب إمكانية الاتصال عن طريق رقم حساب المواطن الموحد، ويمكنكم الحصول على وسائل الاتصال المذكورة من خلال التالي:

Advertisements

رقم تليفون حساب المواطن ( 19912 ) ويستقبل الاتصالات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

( ) ويستقبل الاتصالات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً. حساب المواطن خدمة العملاء تويتر ( citizen care ) ويستقبل طلبات التواصل على مدار اليوم باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً.

ويستقبل طلبات التواصل على مدار اليوم باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً. بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa) ويتم استقبال الطلبات على مدار 24 ساعة.

حساب المواطن صوتك مسموع

أطلق برنامج حساب المواطن الخدمة الإلكترونية “صوتك مسموع” والهدف منها هو تحقيق رضاء المستفيد وتطوير مستوى التفاعل معهم وسرعة تلبية الطلبات الخاصة بهم، ويتم الوصول إلى خدمة صوتك مسموع عبر موقع حساب المواطن، فهي نافذة إلكترونية تعمل على التسهيل والتيسير على المستفيدين الراغبين في التواصل مع البرنامج.

ويتم استخدام الخدمة الإلكترونية في حال قد واجهت مشكلةٍ ما على البوابة الإلكترونية خلال التسجيل في حساب المواطن أو بالأهلية أو بالمستحقات، ولم تتوقف مميزاتها عند هذا الحد، وإنما يمكنك من خلالها تقديم شكوى ضد موظفاً قد تسبب في إزعاجك، ويمكنكم التعرف على خطوات استخدام خدمة حساب المواطن صوتك مسموع من خلال التالي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن ثم تسجيل الدخول.

النقر على “صوتك مسموع” بالقائمة الرئيسية.

يتم تقديم الاستفسار أو الشكوى عبر صفحة

كتابة موضوع المشكلة التي تواجهها ثم الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية.

اختيار نوع الطلب ثم كتابة تفاصيل المشكلة.

في حال وجود وثائق أو مستندات تدعم المشكلة الخاصة بك، قم برفعها من خلال الضغط على “إرفاق”.

كتابة رمز التحقق ثم الضغط على “إرسال”.

بعد الانتهاء من تقديم الشكوى بالطريقة الموضحة، فسيتم التواصل مع المستفيد في أقرب وقت لحل المشكلة التي تواجهه، كما تتيح البوابة إمكانية متابعة حالة الطلب المقدم، أما من يرغب في التواصل مع البرنامج مباشرةً باستخدام الرقم الموحد، فيمكنه ذلك عن طريق الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن المرفق بالجدول.