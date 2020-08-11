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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن صلاحية تمديد إقامة "زوجة مواطن" لأربع سنوات متاح فقط في حالة مراجعة إدارات الجوازات.
وردت الجوازات عبر حسابها على موقع "تويتر" على استفسار مغرد حاول تجديد إقامة زوجته "مقيمة" عبر منصة "أبشر"، لكن النظام لا يقبل التجديد لها إلا لسنة واحدة، وهو يرغب بالتمديد لها أربع سنوات.
وقالت الجوازات: التمديد لأربع سنوات "لزوجة مواطن" يتم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، فيما أوضح حساب "أبشر" أنه بالإمكان التجديد عبر منصة "أبشر أفراد" لمدة سنة أو سنتين كحد أقصى "لزوجة المواطن".
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:45 PM
في حالة مراجعة إداراتها لا عبر منصة "أبشر أفراد"
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن صلاحية تمديد إقامة "زوجة مواطن" لأربع سنوات متاح فقط في حالة مراجعة إدارات الجوازات.
وردت الجوازات عبر حسابها على موقع "تويتر" على استفسار مغرد حاول تجديد إقامة زوجته "مقيمة" عبر منصة "أبشر"، لكن النظام لا يقبل التجديد لها إلا لسنة واحدة، وهو يرغب بالتمديد لها أربع سنوات.
وقالت الجوازات: التمديد لأربع سنوات "لزوجة مواطن" يتم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، فيما أوضح حساب "أبشر" أنه بالإمكان التجديد عبر منصة "أبشر أفراد" لمدة سنة أو سنتين كحد أقصى "لزوجة المواطن".
، "الجوازات" تتيح صلاحية تمديد إقامة زوجة مواطن لأربع سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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