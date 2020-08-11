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حَصدت إذاعة القرآن الكريم نسبة تفاعل عالية خلال تغطيتها موسم حج عام 1441هـ في مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة ببقية الإذاعات والقنوات.
وأوضح التقرير الصادر من "آماز" المتخصصة في الإعلام الرقمي، أنه قد بلغت نسبة التفاعل مع منشوراتها 43% من إجمالي التفاعل لكافة الجهات.
وواكبت إذاعة القرآن الكريم وعبر إدارة الإعلام الرقمي موسم حج هذا العام وشعائره في مكة المكرمة عبر النقل الحي والمباشر لمناسك الحج، إلى جانب باقة من البرامج الدينية الخاصة بهذه المناسبة التي جرى بثها عبر أثير الإذاعة.
وهدفت تغطية الإذاعة لموسم الحج 1441هـ إلى توفير المحتوى الهادف والتفاعلي الذي لبّى اهتمامات جمهورها على المستويين المحلي والعربي.
وكانت قد أسّست إدارة الإعلام الرقمي عام 1436هـ، ويشرف عليها الزميل الإعلامي فيحان بن محمد السبيعي؛ حيث تدير 4 منصات: تويتر يوتيوب فيسبوك تليقرام، بطريقة تفاعلية، كما يبلغ عدد متابعي منصات الإذاعة أكثر من مليون ونصف متابع.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:45 PM
واكبت عبر إدارة الإعلام الرقمي الموسم وشعائره عبر النقل الحي والمباشر للمناسك
حَصدت إذاعة القرآن الكريم نسبة تفاعل عالية خلال تغطيتها موسم حج عام 1441هـ في مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة ببقية الإذاعات والقنوات.
وأوضح التقرير الصادر من "آماز" المتخصصة في الإعلام الرقمي، أنه قد بلغت نسبة التفاعل مع منشوراتها 43% من إجمالي التفاعل لكافة الجهات.
وواكبت إذاعة القرآن الكريم وعبر إدارة الإعلام الرقمي موسم حج هذا العام وشعائره في مكة المكرمة عبر النقل الحي والمباشر لمناسك الحج، إلى جانب باقة من البرامج الدينية الخاصة بهذه المناسبة التي جرى بثها عبر أثير الإذاعة.
وهدفت تغطية الإذاعة لموسم الحج 1441هـ إلى توفير المحتوى الهادف والتفاعلي الذي لبّى اهتمامات جمهورها على المستويين المحلي والعربي.
وكانت قد أسّست إدارة الإعلام الرقمي عام 1436هـ، ويشرف عليها الزميل الإعلامي فيحان بن محمد السبيعي؛ حيث تدير 4 منصات: تويتر يوتيوب فيسبوك تليقرام، بطريقة تفاعلية، كما يبلغ عدد متابعي منصات الإذاعة أكثر من مليون ونصف متابع.
، إذاعة القرآن الكريم تحصد أعلى نسبة تفاعل في تغطية موسم حج 1441هـ ،
المصدر : الخليج 365
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