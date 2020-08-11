شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس وتغريم المخالفين بـ 3000 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 1029 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، خلال 1029 زيارة.
وأشارت إلى أن قيمة المخالفة هي 3000 ريال تتعدد بتعدد العمال، موضحة أنها تمنع تشغيل العاملين تحت الشمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا خلال الفترة ما بين 15 يونيو وحتي 15 سبتمبر من كل عام ميلادي.
وأفادت بأنه يمكن الإبلاغ عن تلك المخالفات على الرقم 19911، أو بوابة معًا للرصد هنــــــــا .
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