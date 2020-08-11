شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مزارع يثير دهشة الجميع بعد احتراق مزرعته بالأحساء برد فعل غير متوقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لردة فعل مزارع في الأحساء بعد أن اشتعلت النيران في مزرعته.
وظهر المزارع في الفيديو وهو يعرب عن تقبله للواقعة بصبر وجلد بعد أن التهمت النيران مزرعته ومسكنه، ومستودعاته وسيارته.
وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي لاقى إعجاب شديد من قبل رواد "تويتر" نظرًا للصبر الذي ظهر به.
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