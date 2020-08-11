بدءًا من اليوم.. إنهاء تكليف جميع قادة المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من وزارة التعليم

تعيين مدراء سعوديين على حساب المدارس
أصدرت وزارة التعليم، قرارًا بإنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من الوزارة، في جميع المراحل التعليمية اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء «11 أغسطس».
وطلبت الوزارة في التعميم، من المدارس الأهلية، بتعيين قادة سعوديين مؤهلين على حسابها.
وجاء في التعميم الوزاري الصادر من نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، وموجه لجميع إدارات التعليم، أنه يتم إنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من تاريخه ومتابعة تنفيذ ذلك، وإبلاغ المستثمرين بمضمونه.
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