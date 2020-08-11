وزير التعليم يصدر قرارات هامة بشأن المبتعثين تتعلق بالدراسة والمخصصات المالية

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، استمرار الموافقة للمبتعثين للدراسة عن بعد حتى نهاية 2020، وكذلك استمرار الصرف على من أنهى ابتعاثه في فصلي الربيع والصيف.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة –عبر تويتر- أن وزير التعليم أعلن استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020م، وذلك بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وأشار وزير العليم إلى استمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

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وكذلك استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط «بدون المرافقين» المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة المستمرين في دراستهم عن بُعد.

وقرر وزير التعليم تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.

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