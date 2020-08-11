بالفيديو.. «الزعاق» يتوقع تحسن الأجواء خلال هذا الأسبوع

توقّع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، تحسن الأجواء هذا الأسبوع خاصة في اللبل.

وقال الزعاق –عبر حسابه على تويتر- إنه تبقى 10 أيام على موسم «سهيل» ودخوله مع غرة السنة الهجرية الجديدة «الأول من محرم»، وخلال هذا الأسبوع ستتحسن الأجواء خاصة في الليل.

وتابع قائلًا: إنه بقي على انتهاء موسم القيظ خمسة وعشرون يوماً «عند العامة»، وبعد ذلك يدخل علينا الخريف اللطيف.

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وأضاف أنه يتبقى 50 يومًا على تساوي طول الليل مع النهار، فما زال النهار أطول من الليل خلال هذه الأيام.

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