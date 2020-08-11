بالفيديو.. «الزعاق» يتوقع تحسن الأجواء خلال هذا الأسبوع

باقٍ 10 أيام على موسم سهيل
توقّع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، تحسن الأجواء هذا الأسبوع خاصة في اللبل.
وقال الزعاق –عبر حسابه على تويتر- إنه تبقى 10 أيام على موسم «سهيل» ودخوله مع غرة السنة الهجرية الجديدة «الأول من محرم»، وخلال هذا الأسبوع ستتحسن الأجواء خاصة في الليل.
وتابع قائلًا: إنه بقي على انتهاء موسم القيظ خمسة وعشرون يوماً «عند العامة»، وبعد ذلك يدخل علينا الخريف اللطيف.
وأضاف أنه يتبقى 50 يومًا على تساوي طول الليل مع النهار، فما زال النهار أطول من الليل خلال هذه الأيام.
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