

جدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة الجهات المختصة اليوم, أعمال ردم بئر مكشوفة بمحافظة الليث لما تشكله من خطر على المارة والحيوانات وقاصدي التنزه وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار", حيث تم وضع حواجز تنبيهية كون البئر عميقة وبدون غطاء أو سور وتقع في منطقة صحراوية.

وأوضح مدير الفرع بالمنطقة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية و من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول ، واختيار الموقع ، وإدخال المرفقات ، ثم متابعة البلاغ .

فيما حث مدير إدارة المياه بفرع الوزارة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي المواطنين والمقيمين على المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة بالاتصال على هاتف الوزارة (8002472220) ، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع .

// انتهى //

15:44ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" بمكة المكرمة يردم بئراً مكشوفة في محافظة الليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.