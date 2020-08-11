اقتصادي / غرفة الشرقية تستعرض غداً برامج ومبادرات البنوك السعودية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة



الدمام 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

تعقد غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك

وتناقش المحاضرة التي يديرها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خدمات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أبرز المتطلبات للتأهيل للحصول على التمويل، آلية عمل برنامج التمويل المضمون، بالإضافة إلى توصيات عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

// انتهى //

15:08ت م

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الدمام 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واستعقد غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية غداً، محاضرة عن بعد بعنوان "برامج ومبادرات البنوك السعودية للتخفيف من آثار جائحة كورونا ".وتناقش المحاضرة التي يديرها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خدمات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أبرز المتطلبات للتأهيل للحصول على التمويل، آلية عمل برنامج التمويل المضمون، بالإضافة إلى توصيات عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.// انتهى //15:08ت م0092

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