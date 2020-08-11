الجوازات تجدد تأكيدها بعدم سفر المواطنين إلى دول الجوار ببطاقة الهوية

جددت المديرية العامة للجوازات، تأكيدها بعدم السماح بسفر المواطنين إلى دول الجوار ببطاقة الهوية.

وذكرت الجوازات –عبر حسابها على تويتر- أن «التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن حول السماح بدخول الكويت ببطاقة الهوية عقب فتح المنافذ البرية بين البلدين، دون تجديد جواز السفر.

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يُذكر أن السفر عبر المنافذ البرية مع دول الجوار متوقف حاليًا بشكل مؤقت؛ بسبب جائحة كورونا، وتم السماح بعودة المواطنين المقيمين في الكويت والبحرين والإمارات والأردن عبر المنافذ البرية.

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