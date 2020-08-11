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الصحة توضح سبب تنميل أطراف الأصابع والتشنجات

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2020-08-11

الصحة توضح سبب تنميل أطراف الأصابع والتشنجات

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن سبب شعور بعض الأفراد بتنميل أطراف الأصابع والإصابة بالتشنجات في بعض الأحيان.

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وأوضحت الصحة، عبر رسائل توعوية، أن تنميل أطراف الأصابع والتشنجات التي تصيب العضلات تكون بسبب نقص الكالسيوم بالجسم.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة أخذ الكالسيوم من مصادره الطبيعية، وذلك بتناول سمك السردين ومشتقات الحليب.

 



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