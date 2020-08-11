السعودية | السعودية.. استمرار الدراسة للمبتعثين عن بعد

شكرا لقرائتكم السعودية.. استمرار الدراسة للمبتعثين عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، توجيهه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية عام 2020، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

ووجه وزير التعليم باستمرار الصرف على من تخرّج وانتهت بعثته في فصلي الربيع والصيف لعام 2020م، وما زال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة إلى السعودية، على أن تتم عودته خلال شهر من تاريخ هذا القرار.

كما أكد استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في السعودية خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد، على أن يُرفع لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، كما فوض الوزير آل الشيخ، نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة سنة إضافية بسبب الجائحة.