، "أبل" تُصدر نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية بتقنيات مذهلة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت شركة "أبل" الأمريكية نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية، والذي سيأتي بتقنيات جديدة استثنائية مذهلة.
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن أبل أصدرت نظام تشغيل "ووتش أو إس 7 بيتا" الذي يقدم تقنيات تتبع النوم واتجاهات ركوب الدراجات وعددًا من التمارين الجديدة.
وسيتوافق نظام تشغيل أبل الجديد للعمل مع ساعات "أبل ووتش سيريس 3"، والذي سيقدم تجربة جديدة كليًّا في استخدام الساعات الذكية.
وينفذ النظام الجديد مهام جديدة؛ حيث يحسن اتجاهات سير الدراجات والتنقل، كما يوفر تقنيات جديدة لتخصيصات واجهة الشاشة وتشغيل المساعد الشخصي "سيريط ومؤقت جديد لغسل اليدين وأوضاع جديدة كليًّا للتمرين الرياضي".
ويظهر بصورة قوية في "ووتش أو إس 7" تطبيق "سليب" الذي يتتبع بصورة تلقائية عادات النوم.
ومن المقرر أن يبدأ هذا بصورة نهائية وشاملة لكل مستخدمي ساعات "أبل" الذكية في الخريف المقبل.شركة أبل الأمريكية الساعات الذكية
"أبل" تُصدر نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية بتقنيات مذهلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-11
أطلقت شركة "أبل" الأمريكية نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية، والذي سيأتي بتقنيات جديدة استثنائية مذهلة.
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن أبل أصدرت نظام تشغيل "ووتش أو إس 7 بيتا" الذي يقدم تقنيات تتبع النوم واتجاهات ركوب الدراجات وعددًا من التمارين الجديدة.
وسيتوافق نظام تشغيل أبل الجديد للعمل مع ساعات "أبل ووتش سيريس 3"، والذي سيقدم تجربة جديدة كليًّا في استخدام الساعات الذكية.
وينفذ النظام الجديد مهام جديدة؛ حيث يحسن اتجاهات سير الدراجات والتنقل، كما يوفر تقنيات جديدة لتخصيصات واجهة الشاشة وتشغيل المساعد الشخصي "سيريط ومؤقت جديد لغسل اليدين وأوضاع جديدة كليًّا للتمرين الرياضي".
ويظهر بصورة قوية في "ووتش أو إس 7" تطبيق "سليب" الذي يتتبع بصورة تلقائية عادات النوم.
ومن المقرر أن يبدأ هذا بصورة نهائية وشاملة لكل مستخدمي ساعات "أبل" الذكية في الخريف المقبل.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:04 AM
سيقدم تجربة جديدة كليًّا في استخدام الساعات الذكية
أطلقت شركة "أبل" الأمريكية نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية، والذي سيأتي بتقنيات جديدة استثنائية مذهلة.
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن أبل أصدرت نظام تشغيل "ووتش أو إس 7 بيتا" الذي يقدم تقنيات تتبع النوم واتجاهات ركوب الدراجات وعددًا من التمارين الجديدة.
وسيتوافق نظام تشغيل أبل الجديد للعمل مع ساعات "أبل ووتش سيريس 3"، والذي سيقدم تجربة جديدة كليًّا في استخدام الساعات الذكية.
وينفذ النظام الجديد مهام جديدة؛ حيث يحسن اتجاهات سير الدراجات والتنقل، كما يوفر تقنيات جديدة لتخصيصات واجهة الشاشة وتشغيل المساعد الشخصي "سيريط ومؤقت جديد لغسل اليدين وأوضاع جديدة كليًّا للتمرين الرياضي".
ويظهر بصورة قوية في "ووتش أو إس 7" تطبيق "سليب" الذي يتتبع بصورة تلقائية عادات النوم.
ومن المقرر أن يبدأ هذا بصورة نهائية وشاملة لكل مستخدمي ساعات "أبل" الذكية في الخريف المقبل.
، "أبل" تُصدر نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية بتقنيات مذهلة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "أبل" تُصدر نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية بتقنيات مذهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.