شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على مشاريع تطوير مرافق وطرق جدة والان نبدء بالتفاصيل

اطلع الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المشاريع، التي تنفذها أمانة جدة ومن بينها تطوير المرافق والطرق داخل المدينة.

واستمع سموه لدى ترؤسه أمس اجتماعاً بحضور أمين جدة صالح التركي وعدد من قيادات الأمانة، إلى شرح عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر، الذي يضم 10 مرافق على مساحة 2.5 كلم طولي، وتشمل إعادة تنفيذ الطرق، وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات، ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة، وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير، إضافة إلى خدمات متنوعة تتوافر فيها العناصر الذكية، وشاطئ رملي للسباحة، ومناطق استثمارية.

كما اطلع على الأعمال الجاري تنفيذها في الحدائق، ومن بينها حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف م2 وتحوي منطقة ألعاب أطفال على مساحة تصل إلى 8 آلاف م2 ومسطحات خضراء ومرافق رياضية وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل، كذلك زراعة أكثر من 1200 شجرة ونخلة.

واستعرض سموه خلال الاجتماع مشاريع تطوير الطرقات بالمدينة إضافة للمواقع المخصصة لرياضة المشي ومشاريع الساحات البلدية والهادفة لخلق ساحات ومسطحات خضراء ومناطق ترفيهية مفتوحة وألعاب أطفال لخدمة السكان.