- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إحباط تهريب طن من الحشيش إلى السعودية عبر الحدود الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبط حرس الحدود السعودي مخططاً لتهريب طن من الحشيش إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية.
وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، المقدم مسفر القريني، بأنه "وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف السعودية بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية".
وأضاف أنه "جرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات". وتابع أنه "جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت 948 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض".
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن "رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها"، مشددا على أنهم سيقفون "سداً منيعاً في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | إحباط تهريب طن من الحشيش إلى السعودية عبر الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.