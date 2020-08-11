مصدر أمني: لا تفجير داخل حدود الكويت

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أكد مصدر أمني كويتي أنه لا صحة لوقوع تفجير داخل حدود الكويت، فيما نفى الجيش العراقي وقوع هجوم قرب الحدود الكويتية مساء أمس الاثنين.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر أن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقافلة تحمل عتادًا للجيش الأمريكي.

وأضاف المصدر أن الميليشيا قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى مكان على مقربة من القافلة.

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