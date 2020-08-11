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أصدرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا صحفيًّا، تدين فيه بشدة خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة أن جميع هذه الإجراءات تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان؛ ما أدى إلى تفاقم التداعيات المتصلة بجائحة كورونا (كوفيد -19) في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
"التعاون الإسلامي" تدين خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-11
أصدرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا صحفيًّا، تدين فيه بشدة خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة أن جميع هذه الإجراءات تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان؛ ما أدى إلى تفاقم التداعيات المتصلة بجائحة كورونا (كوفيد -19) في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:56 AM
أكدت أن جميع هذه الإجراءات تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان
أصدرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بيانًا صحفيًّا، تدين فيه بشدة خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة أن جميع هذه الإجراءات تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان؛ ما أدى إلى تفاقم التداعيات المتصلة بجائحة كورونا (كوفيد -19) في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
، "التعاون الإسلامي" تدين خطة الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل ،
المصدر : الخليج 365
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