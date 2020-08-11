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انتشلت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم جثة شاب، غرق بغدير بقرية ذنباء بمركز حقال.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(17:21) أمس الاثنين، يفيد بغرق شخص في غدير.
وأبان أنه على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة تبعد عن آخر نقطة تصل إليها الآليات بأكثر من ٣٠٠م في منطقة وعرة. وبترجل الفِرق تم الوصول لموقع الغدير، وانتشال الجثة من الغدير الذي تبلغ مساحته أكثر من ٣٠٠م٢.
"مدني أضم" ينتشل جثمان شاب غرق في غدير بقرية ذنباءعوض الفهمي الخليج 365 2020-08-11
انتشلت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم جثة شاب، غرق بغدير بقرية ذنباء بمركز حقال.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(17:21) أمس الاثنين، يفيد بغرق شخص في غدير.
وأبان أنه على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة تبعد عن آخر نقطة تصل إليها الآليات بأكثر من ٣٠٠م في منطقة وعرة. وبترجل الفِرق تم الوصول لموقع الغدير، وانتشال الجثة من الغدير الذي تبلغ مساحته أكثر من ٣٠٠م٢.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:10 AM
الحالة كانت في منطقة وعرة
انتشلت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم جثة شاب، غرق بغدير بقرية ذنباء بمركز حقال.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(17:21) أمس الاثنين، يفيد بغرق شخص في غدير.
وأبان أنه على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة تبعد عن آخر نقطة تصل إليها الآليات بأكثر من ٣٠٠م في منطقة وعرة. وبترجل الفِرق تم الوصول لموقع الغدير، وانتشال الجثة من الغدير الذي تبلغ مساحته أكثر من ٣٠٠م٢.
، "مدني أضم" ينتشل جثمان شاب غرق في غدير بقرية ذنباء ،
المصدر : الخليج 365
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