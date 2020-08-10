كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية

عبر لجنة القبول والتسجيل..
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية، وذلك عبر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر موقع «تويتر».
وأوضح الموقع الرسمي للحرس الوطني، عبر لجنة القبول والتسجيل أنه يمكن الاطلاع على النتائج الرابط.
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