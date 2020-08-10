خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الإقامة إلكترونيًا

تعد خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من الخدمات الالكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية لجميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية، حيث يمكن من خلال هذه الخدمة الالكترونية الاطلاع علي بيانات خدمة استعلام عن نطاق مؤسسة برقم إقامة وغيرها من الخدمات الالكترونية الأخري التي توفرها وزارة العمل السعودي، لذلك نتمنى منكم متابعي موقعنا الكرام متابعة قراءة السطور القادمة للتعرف علي كافة تفاصيل هذه الخدمة للاطلاع علي كافة البيانات المراد البحث عنها في مختلف المعلومات.

خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

بدون الذهاب إلى مكاتب العمل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يمكن لأي مواطن سعودي أو غير سعودي الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة عبر خدمة استعلام عن خدمات مكتب العمل، من خلال اتباع الخطوات التالية.