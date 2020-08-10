الجوازات تحدد السن القانوني لتسجيل البصمة للوافدين

أوضحت الجوازات السعودية السن القانوني لتسجيل بصمة الوافد؛ وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر «تويتر»: «السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد من سن السادسة فما فوق».

ويأتي ذلك التوضيح من المديرية العامة للجوازات، بعد تلقيها استفساراً من أحد المستفيدين عبر حساب الجوازات، قال فيه: «هل تبصيم ابني عمره تجاوز الـ٦ سنوات بأربع أشهر ضروري لتجديد الإقامة خلال هذه الفترة بسبب أوضاع كورونا يمكننا تجديدها والتبصيم لاحقًا».

من جهة أخرى، أكدت الجوازات، أنه يشترط خلوّ سجل المستفيد من المخالفات المرورية؛ ليتمكن من تجديد الإقامة.

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