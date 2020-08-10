انفجار بيروت يطيح بحكومة لبنان برئاسة حسان دياب

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

لم تصمد حكومة لبنان برئاسة حسان دياب أمام شظايا اللهب المتطاير من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي وتسبب في وفاة ما يزيد على 200 وإصابة أكثر من 5 آلاف فضلًا عن 5 مليارات دولار قيمة الخسائر الاقتصادية.

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حكومة حسان دياب تنهار

وفور وقوع الانفجار المدمر بدأ عدد من وزراء لبنان القفز من سفينة الحكومة التي أصابها العطب والشلل حيث أعلن كل من وزراء الإعلام والبيئة والعدل وقبلهم كانت استقالة وزير الخارجية ناصيف حتى إضافة إلى استقالة عدد من الكتل النيابية في البرلمان احتجاجًا على عدم قدرة الدولة على التعامل مع ملفات خطيرة بسبب نفوذ حزب الله.

ولم يجد دياب بدًا من تقديم استقالة حكومته إلى رئيس لبنان الذي أمر بفتح تحقيق عاجل في انفجار مرفأ بيروت.

إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي

وفي سياق متصل تمت إحالة جريمة انفجار المرفأ الى المجلس العدلي، بناءً على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أبلغه الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في خلال الاتصال الصباحي الذي جرى بينهما اليوم”.

مطالبات بتحقيق دولي شفاف

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أكد في وقت سابق أن المملكة تؤيد إجراء تحقيق دولي شفاف لمعرفة أسباب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الخارجية في كلمة له أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني: “إننا في المملكة العربية السعودية إذ نقف مع أشقائنا في لبنان، نؤكد على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومحايد لمعرفة أسباب هذا الانفجار المريع وما خلفه من ضحايا ودمار”.

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