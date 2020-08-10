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محمد بن مسعود - الدمام - قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين: إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت، وإنه من المنتظر التوجّه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.
وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب سوف يعلن استقالة حكومته بعد قليل.
وسوف يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالته رسمياً إلى الرئيس ميشال عون.
من ناحية أخرى، تم انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، لترتفع حصيلة القتلى إلى 163.
لبنان.. مصادر إعلامية تؤكد توجّه رئيس الوزراء لإعلان استقالة الحكومةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-10
قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين: إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت، وإنه من المنتظر التوجّه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.
وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب سوف يعلن استقالة حكومته بعد قليل.
وسوف يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالته رسمياً إلى الرئيس ميشال عون.
من ناحية أخرى، تم انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، لترتفع حصيلة القتلى إلى 163.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:37 PM
قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين: إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت، وإنه من المنتظر التوجّه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.
وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب سوف يعلن استقالة حكومته بعد قليل.
وسوف يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالته رسمياً إلى الرئيس ميشال عون.
من ناحية أخرى، تم انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، لترتفع حصيلة القتلى إلى 163.
، لبنان.. مصادر إعلامية تؤكد توجّه رئيس الوزراء لإعلان استقالة الحكومة ،
المصدر : الخليج 365
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