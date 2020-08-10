، لبنان.. مصادر إعلامية تؤكد توجّه رئيس الوزراء لإعلان استقالة الحكومة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين: إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت، وإنه من المنتظر التوجّه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.

وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب سوف يعلن استقالة حكومته بعد قليل.

وسوف يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالته رسمياً إلى الرئيس ميشال عون.

من ناحية أخرى، تم انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، لترتفع حصيلة القتلى إلى 163.