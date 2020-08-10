شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك لمستوردي المركبات المستعملة: تأكدوا من معيار اقتصاد الوقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت الهيئة العامة للجمارك الراغبين في استيراد المركبات المستعملة بضرورة التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها.

وذكرت أن الحد الأدنى لاستهلاك الوقود 9.0 كلم/لتر للجيوب والواتيتات والشاحنات الخفيفة، في حين أن الحد الأدنى للاستهلاك في السيارات السيدان هو 10.3 كلم/لتر.

ودعت المستوردين إلى الإطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي : أضغط هنا