شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سيول قوية تنطلق في وادي مسلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق مقطع فيديو السيول القوية التي انطلقت في وادي مسله اليوم الاثنين، بمنطقة جازان. وثق مقطع فيديو السيول القوية التي انطلقت في وادي مسله اليوم الاثنين، بمنطقة جازان. وأظهر مقطع الفيديو تدفق المياه بالوادي شرق محافظة أحد المسارحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سيول قوية تنطلق في وادي مسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.